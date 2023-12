Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 377,50 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 377,50 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 379,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 378,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.103 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei 400,40 EUR erreichte der Titel am 13.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,07 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 292,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 408,11 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023 vor.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 27.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 34,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

