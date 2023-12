Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Montagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 377,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 377,40 EUR zu. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 378,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 378,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.671 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 400,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 292,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 22,52 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 408,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 34,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie leichter: Munich Re will Gewinn 2024 deutlich steigern - keine wesentlichen Verluste durch SIGNA-Pleite

Aktien-Tipp Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: DZ BANK vergibt für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie höhere Einstufung