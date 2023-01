Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Donnerstagnachmittag ab

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 327,40 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 324,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 328,00 EUR. Bisher wurden heute 140.193 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (329,50 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 205,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 59,59 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 320,00 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 15.850,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.480,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 22.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 23,54 EUR fest.

