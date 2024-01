Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft macht am Mittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 394,70 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 394,70 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 396,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 394,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.962 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 400,40 EUR. Gewinne von 1,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 292,40 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 25,92 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 415,22 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023 vor.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 34,08 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

