Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Vormittag fester

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 409,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 409,70 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 410,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 408,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.360 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (416,30 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2024. Gewinne von 1,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 292,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 11,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 12,54 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 418,22 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 27.02.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 20.02.2025.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 33,67 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Kursplus