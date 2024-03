Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Mittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 450,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 450,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 450,80 EUR. Bei 445,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.379 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 450,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 0,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 292,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,05 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 15,46 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 435,44 EUR.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16.717,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.222,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 39,06 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

