Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legt am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 452,80 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 452,80 EUR. Bei 453,30 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 445,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 100.427 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 453,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 0,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 292,40 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 15,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 15,46 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 435,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 8,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 16.717,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.222,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 39,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

