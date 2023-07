Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 333,40 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 333,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 328,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 338,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 132.888 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 346,90 EUR markierte der Titel am 05.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 4,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 215,70 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 35,30 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 343,00 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.222,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.307,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 präsentieren. Am 08.08.2024 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 31,64 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment verdient

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten