Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aktuell: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert auf rotem Terrain

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 253,10 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.714 Punkten tendiert. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 252,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 252,20 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.682 Stück gehandelt.

Am 06.04.2021 erreichte der Anteilsschein mit 269,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2020 Kursverluste bis auf 194,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,50 EUR. Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2022 24,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie nach Anschlusskäufen auf Hoch seit Anfang Mai

Munich Re-Aktie schließt freundlich: Munich Re trotz Hochwasser- und Corona-Belastungen auf Kurs

VW, Daimler & Co.: Altersvorsorge von DAX-Vorständen immer üppiger

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com