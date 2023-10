Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag auf rotes Terrain

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der DAX am Nachmittag

EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen

ROUNDUP: Munich Re will an Preisschraube drehen - Versicherungen werden teurer

SMI-Handel aktuell: So bewegt sich der SMI am Mittag

Heute im Fokus

Nokia kündigt Stellenabbau an. OpenAI will bei bei Aktienverkauf offenbar Milliardenbewertung anstreben. Nordea profitiert von höheren Zinsen. Nestlé mit niedrigerem Umsatz. Clariant setzt sich gegen Schadensersatzforderung von Shell zur Wehr. Roche vermeldet Umsatzplus. Elon Musk will Twitter-Nachfolger X wohl in EU nicht mehr betreiben. GM und Honda kooperieren bei Robotaxis.