Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 505,40 EUR zu.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 505,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 507,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 503,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 51.443 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 526,00 EUR markierte der Titel am 16.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 4,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 388,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 23,05 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,54 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 532,75 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,05 EUR, nach 11,05 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 42,04 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus