Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft steigt am Nachmittag

20.02.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 411,70 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 411,70 EUR zu. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 412,50 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 407,80 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 48.974 Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2024 auf bis zu 416,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 1,12 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 292,40 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 28,98 Prozent Luft nach unten. Nach 11,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 12,54 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 418,22 EUR. Am 08.11.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.02.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 33,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr abgeworfen Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

