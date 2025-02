Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 517,20 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 517,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 524,80 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 516,80 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 520,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 88.973 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 539,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 4,25 Prozent wieder erreichen. Am 04.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 401,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 28,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,54 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 533,13 EUR.

Am 23.02.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 26.02.2025 gerechnet. Am 26.02.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 42,41 EUR je Aktie.

