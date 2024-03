Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag verlustreich

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 450,90 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 450,90 EUR ab. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 449,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 454,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.664 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 454,10 EUR erreichte der Titel am 20.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 0,71 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2023 Kursverluste bis auf 307,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,83 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 15,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 15,46 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 435,44 EUR aus.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einem Umsatz von insgesamt 16.717,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.222,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,05 Prozent gesteigert.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 39,06 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

