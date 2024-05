Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 458,30 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 458,30 EUR zu. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 459,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 458,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.973 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 460,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.05.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,46 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.06.2023 Kursverluste bis auf 321,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 29,91 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,12 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 466,89 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Das EPS belief sich auf 7,51 EUR gegenüber 3,79 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,25 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 45,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste