Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 334,70 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 334,70 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 335,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 332,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.139 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 346,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 3,65 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.07.2022 auf bis zu 215,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 343,00 EUR an.

Am 23.02.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent auf 16.222,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.307,00 EUR in den Büchern gestanden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 32,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

