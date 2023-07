Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger greifen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagnachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 338,70 EUR. Bei 338,80 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 332,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 101.331 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 346,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,42 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 215,70 EUR fiel das Papier am 22.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 343,00 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,05 EUR, nach 6,20 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 16.222,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.307,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 32,03 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

