Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 376,30 EUR ab.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 376,30 EUR abwärts. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 376,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 378,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.919 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 381,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 1,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,10 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 359,56 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.222,00 EUR – ein Plus von 43,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11.307,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 32,98 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

