Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 331,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 331,70 EUR. Mit einem Wert von 329,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 6.800 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 27.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 336,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (205,15 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 61,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 320,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent auf 15.850,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.480,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 27.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 23,66 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

