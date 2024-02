Aktienkurs aktuell

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Mittag

21.02.24 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 413,60 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 413,60 EUR zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 414,60 EUR an. Bei 412,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.021 Stück gehandelt. Am 16.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 416,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 292,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,30 Prozent. Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2022 11,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 12,54 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 418,22 EUR. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 27.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 33,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Schwacher Handel: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag in Rot

