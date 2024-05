Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft fällt am Dienstagmittag

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 457,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 457,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 457,10 EUR. Bei 458,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 34.470 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 460,80 EUR erreichte der Titel am 20.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 321,20 EUR fiel das Papier am 10.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,75 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 466,89 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 27.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 3,79 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent auf 18,25 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 45,50 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 3 Jahren verdient

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert zum Start im Plus

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 gibt zum Start nach