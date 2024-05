Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Mit einem Kurs von 458,10 EUR zeigte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:51 Uhr bei 458,10 EUR. Bei 460,70 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 456,40 EUR nach. Bei 458,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 69.426 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 20.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 460,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 321,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 29,88 Prozent sinken.

Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,12 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 466,89 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,79 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 18,25 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,19 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 45,50 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

