Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 380,90 EUR.

Mit einem Wert von 380,90 EUR bewegte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 381,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 379,70 EUR ein. Bei 380,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 3.893 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 388,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 2,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2022 auf bis zu 291,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,44 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 379,33 EUR.

Am 10.08.2023 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.222,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.850,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 27.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 20.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 33,41 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

