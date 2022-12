Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit stabiler Tendenz

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 301,50 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 302,20 EUR an. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 300,40 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 301,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 56.798 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2022 bei 310,20 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 2,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 46,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 300,00 EUR aus.

Am 08.11.2022 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.480,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.850,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 22.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 23,40 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Trading Idee: Munich Re weiter mit Long-Chance

Munich-Re-Aktie verliert dennoch: CFO ist "unverändert zuversichtlich" für Jahresgewinnziel

Munich Re-Aktie dennoch in Rot: Milliardengewinn für 2023 angestrebt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com