Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 379,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 379,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 379,10 EUR. Bei 382,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 43.959 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 400,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,54 Prozent. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 29,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 412,13 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 20.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 34,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in Grün

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Handel im Plus