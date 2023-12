Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 381,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 381,10 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 383,40 EUR an. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 381,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 382,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 16.514 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 400,40 EUR erreichte der Titel am 13.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,06 Prozent. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 412,13 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 27.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 34,00 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in Grün

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Handel im Plus