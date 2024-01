Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagvormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 394,30 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 394,30 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 397,00 EUR an. Mit einem Wert von 396,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.780 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2023 auf bis zu 400,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 292,40 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,84 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 415,44 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 20.02.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 33,80 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

