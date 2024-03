Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft fällt am Freitagmittag

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 440,40 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 440,40 EUR abwärts. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 440,20 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 443,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.712 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 20.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 454,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2023 bei 307,40 EUR. Abschläge von 30,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 15,46 EUR. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 435,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.717,00 EUR – ein Plus von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 16.222,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 39,06 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen