Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 443,90 EUR bewegte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 443,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 443,90 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 442,60 EUR ab. Bei 443,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 7.002 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 20.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 454,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 2,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 307,40 EUR am 24.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 30,75 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 15,46 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 435,44 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 8,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.717,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.222,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 39,06 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

