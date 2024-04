Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 419,50 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 419,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 419,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 418,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.130 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 20.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 454,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 8,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 318,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 24,00 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,09 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 436,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Es stand ein EPS von 8,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 11,05 EUR in den Büchern gestanden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.717,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.222,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 39,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

