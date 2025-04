Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft steigt am Dienstagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 607,20 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 607,20 EUR nach oben. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 612,60 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 600,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 98.102 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 612,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2024 bei 401,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,84 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 21,29 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 563,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,05 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 46,47 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

