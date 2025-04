Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 603,00 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 603,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 612,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 600,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 145.920 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 612,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 1,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.05.2024 (401,70 EUR). Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 50,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 21,29 EUR, nach 20,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 563,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 13.05.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 46,47 EUR im Jahr 2025 aus.

