Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag stärker

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 464,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,7 Prozent auf 464,00 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 464,30 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 461,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.390 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.05.2024 bei 464,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 0,06 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.06.2023 bei 321,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,12 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 466,89 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 45,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

