Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Donnerstagnachmittag freundlich

Um 15:52 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 330,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 332,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 327,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 122.931 Stück.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 346,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,84 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.07.2022 auf bis zu 212,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 35,72 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 333,78 EUR an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 6,20 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 16.222,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.307,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 30,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images