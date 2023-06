Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Im XETRA-Handel kam die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 328,60 EUR. Bei 328,80 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 326,40 EUR. Bei 327,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 9.487 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 346,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,57 Prozent. Am 15.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 35,27 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 333,78 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 16.222,00 EUR gegenüber 11.307,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 30,77 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Studie: Laufende Verzinsung von Lebensversicherungen steigt

Munich Re-Aktie stabil: Goldman Sachs hat Kursziel für Münchener Rück angehoben

Mai 2023: Experten empfehlen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com