Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 375,70 EUR ab.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 375,70 EUR abwärts. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 375,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 376,10 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.794 Stück gehandelt.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 381,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 1,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 231,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 360,11 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.307,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.222,00 EUR ausgewiesen.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 07.11.2024 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 32,98 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

