Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit KursVerlusten

Um 04:22 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 302,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 302,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 306,30 EUR. Zuletzt wechselten 137.519 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,20 EUR erreichte der Titel am 13.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 205,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 47,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 300,00 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.850,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.480,00 EUR in den Büchern standen.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 22.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2022 23,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

