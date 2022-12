Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag stärker

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 306,60 EUR. Bei 307,30 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 306,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 10.616 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2022 bei 310,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,16 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 205,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 49,45 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 300,00 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.850,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.480,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 präsentieren. Am 22.02.2024 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 23,40 EUR je Aktie.

