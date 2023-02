Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:06 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 318,40 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab in der Spitze bis auf 304,20 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 316,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 889.748 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 336,00 EUR erreichte der Titel am 27.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 205,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 319,00 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.850,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.480,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 23,68 EUR je Aktie aus.

