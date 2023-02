Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Um 09:07 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 314,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 311,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 316,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 44.269 Stück.

Am 27.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 336,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 205,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 53,25 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 320,00 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 08.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.850,00 EUR im Vergleich zu 15.480,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 27.02.2024.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 23,66 EUR je Aktie.

