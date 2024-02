Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft reagiert am Mittag positiv

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 420,20 EUR zu. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 422,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 420,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 48.883 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2024 bei 422,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,43 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 292,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 43,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 12,54 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 418,22 EUR.

Am 08.11.2023 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 33,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

