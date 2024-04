Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 427,00 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 427,00 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 429,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 419,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 161.448 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 20.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 454,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2023 bei 318,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,34 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2023 mit 15,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,09 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 436,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,72 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 39,15 EUR je Aktie.

