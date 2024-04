Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 418,70 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 418,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 419,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 417,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 419,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.182 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.03.2024 bei 454,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 8,45 Prozent Luft nach oben. Bei 318,80 EUR fiel das Papier am 18.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 31,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,09 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 436,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 27.02.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,72 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 08.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 39,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

