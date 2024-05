Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Donnerstagvormittag

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 462,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 462,30 EUR zu. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 463,40 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 462,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.102 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 464,60 EUR markierte der Titel am 22.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 0,50 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.06.2023 bei 321,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,12 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 466,89 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,51 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 3,79 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent auf 18,25 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 45,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsende nach

Allianz-Aktie knapp im Minus: Zunehmende Gefahr durch Piraten