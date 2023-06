Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag nahe Nulllinie

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 330,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 331,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 326,40 EUR aus. Bei 330,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 137.140 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 346,90 EUR. 5,09 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 212,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 35,56 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 333,78 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 11,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 6,20 EUR in den Büchern gestanden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.222,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.307,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 10.08.2023 gerechnet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 30,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

