Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 522,20 EUR zu.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 522,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 523,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 522,80 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.512 Stück gehandelt.

Am 24.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 615,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 17,92 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (457,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 12,49 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 21,75 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 572,75 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,94 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 12,16 EUR je Aktie vermeldet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 11.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 47,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

