Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagnachmittag freundlich

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 370,40 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 370,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 372,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 370,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 202.149 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.10.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 3,67 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 243,10 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 52,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 377,38 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.08.2023 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.222,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 11.307,00 EUR eingefahren.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 32,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

