Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagvormittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 372,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:21 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 372,00 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 372,00 EUR zu. Bei 369,20 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.456 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 12.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,80 EUR an. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 3,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.10.2022 bei 243,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 34,62 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 377,38 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.222,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 11.307,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2023 32,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich leichter

Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt