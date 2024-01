Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 392,10 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 392,10 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 388,90 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 390,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 65.268 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 400,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 2,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 292,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 25,43 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 415,44 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vorlegen. Am 20.02.2025 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 33,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

