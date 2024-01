Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 396,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 396,20 EUR. Mit einem Wert von 390,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 149.265 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 400,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,11 Prozent. Bei 292,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 26,16 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 415,44 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vorlegen. Am 20.02.2025 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 33,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

